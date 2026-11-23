अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने बताया कि कई बार जानकारी के अभाव में वाहन मालिक ठगी के शिकार हो रहे है। किसी भी साइड में जाने से राशि जमा होने के साथ ही फ्राड की घटनाएं हो रही है। इसे देखते हुए विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारिक साइड जारी की गई है। वहीं चालान गलत जारी होने और उसके विवरण को लेकर कोई आपत्ति पर भुगतान करने से पहले संबंधित विभाग से संपर्क करें। किसी भी तरह का शिकायत पर इसके त्वरित निराकरण करने राज्य पुलिस और परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए है। इस सतर्कता से ठगी के साथ ही भुगतान की सुविधा से वाहन चालकों का समय और मेहनत दोनों बचेगा।