तलाशी के दौरान ग्रुप के कार्यालयों से कच्चे-पक्के लेनदेन से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। उक्त सभी में टैक्स चोरी का हिसाब रखने की जानकारी मिलने पर बैकअप लिया जा रहा है। इस समूह पर 2015-16 में आईटी की टीम द्वारा छापेमारी की गई थी। इस दौरान कारोबार अपेक्षाकृत छोटा था। लेकिन, पिछले 10 साल में कारोबार में करीब 100 गुना का इजाफा होने के बाद भी टैक्स अपेक्षाकृत कम आ रहा था। इसे देखते हुए वित्तीय लेनदेन, टैक्स रिटर्न और लेखा-जोखा का हिसाब किया जा रहा है।