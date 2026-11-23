कैग के मुताबिक, मार्च 2024 तक प्रदेश में 11,034.26 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इसके बावजूद 29,153 सिंगल विलेज वाटर सप्लाई योजनाओं में से महज 172 ही पूरी हो सकी थीं। 70 मल्टी विलेज योजनाओं के बीच सिर्फ 32 योजनाएं ग्राम पंचायतों या सामुदायिक संस्थाओं को संचालन और रखरखाव के लिए सौंपी गई थीं। कैग ने यह भी पाया कि मार्च 2024 तक प्रदेश के 19,656 गांवों में से केवल 716 को ही हर घर जल प्रमाणित किया गया था। छत्तीसगढ़ में कैग ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें पानी की गुणवत्ता जांच व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं।