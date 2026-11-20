साथ ही ज्वेलरी का मुल्याकंन करने के लिए मुंबई और अहमदाबाद से वेल्यूअर के जरिए मूल्यांकन काम चल रहा है। 25 लॉकर मिलने के बाद उक्त सभी को सील किया गया है। जिसे बाद में ऑपरेट किया जाएगा। लगातार मिल रही गड़बड़ी को देखते हुए कोयला, लोहा और रोड कंस्ट्रक्शन कारोबार से जुड़े बार्बिक और पीआरए ग्रुप से जुड़े रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर और रायगढ़ के साथ ही झारखंड और मुंबई के 36 ठिकानों पर देररात तलाशी पूरी होने की संभावना है। जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर उक्त ठिकानों को कवर किया गया है। अब तक की जांच में दोनों ग्रुप से बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और कैश मिलने की जानकारी सामने आई है।