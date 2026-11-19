Cyber ​​fraud: खमतराई इलाके के एक रेलवेकर्मी को एक चूक भारी पड़ गई। उन्होंने अपने वाट्सऐप सेटिंग में ऑटो डाउनलोड का आप्शन बंद नहीं किया था। इसी से एपीके फाइल ऑटो डाउनलोड हो गई। फिर उनके मोबाइल का एक्सेस लेकर साइबर ठग उनके बैंक खाते से 1.88 लाख से अधिक निकाल लिए। हालांकि उनके यूपीआई से दैनिक निकासी 1 लाख थे, लेकिन ऑटो मोड होने के कारण अधिक राशि निकल गई। इसकी शिकायत पर खमतराई पुलिस ने केस दर्ज किया है।