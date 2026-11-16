रेलवे और प्रॉपर्टी के नाम से आ रहे फर्जी ऐप, डाउनलोड करते ही बैंक खाते से उड़ रहे लाखों रुपए, ऐसे बचें

सुंदर नगर निवासी कमल नारायण शर्मा रायपुर विकास प्राधिकरण में विधिक सहायक के पद पर हैं। उनके पास अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया और पूछा कि क्या आप प्रापर्टी देख रहे हैं? कमल ने कहा कि हां। इसके बाद उसने वाट्सऐप में वीआईपी सिटी के नाम से ऐप भेजा और कहा कि इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसमें अच्छी प्रापर्टी है। इसके बाद कमल ने ऐप को डाउनलोड किया। डाउनलोड करते ही ऐप हट गया। इसके बाद उसने कुछ और सामान्य वाट्सऐप मैसेज भेजा। इसके कुछ दिन बाद कमल अपने बैंक खाता चेक किए, तो उनके खाते से अज्ञात लोगों ने 15 बार में 2 लाख 40 हजार 881 रुपए का आहरण कर लिया था।