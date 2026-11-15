जनजातीय गौरव दिवस पर बड़ा सवाल, आज भी झोपड़ियों में रहने को मजबूर कमार परिवार, कब मिलेगी पक्की छत?

Janjatiya Gaurav Divas: देश 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर जनजातीय समाज के गौरव, अधिकार और विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी ओर विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त कमार समुदाय के कुछ परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आजादी के दशकों बाद भी इनके जीवन में विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। ग्राम पंचायत देवरी के आश्रित ग्राम गंगोरा में जंगल के समीप रहने वाले कमार परिवारों की स्थिति सरकारी योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर कर रही है।