CG Politics: 2028 से पहले आदिवासी अंचलों में सियासी घेराबंदी, BJP-कांग्रेस ने बढ़ाई नेताओं की सक्रियता

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 15 नवंबर को धरमजयगढ़ पहुंचना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के मुख्य आयोजन के लिए धरमजयगढ़ का चयन आदिवासी बहुल क्षेत्र को पार्टी की प्राथमिकता में रखने का संकेत देता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले वे लंबे समय तक प्रदेश में पार्टी के प्रभारी और सह-प्रभारी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ऐसे में प्रदेश के राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरणों से उनकी पुरानी परिचितता भी इस दौरे को अहम बनाती है।