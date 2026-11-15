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रायपुर

DRM ऑफिस का कर्मचारी बनकर किया फोन, PPO नंबर अपडेट कराने के नाम पर रिटायर्ड रेलकर्मी से 7.49 लाख की ठगी

DRM Office Fraud: रायपुर में रिटायर्ड रेलकर्मी से PPO नंबर रिवाइज कराने के नाम पर 7 लाख 49 हजार 783 रुपये की साइबर ठगी हुई। ठग ने खुद को DRM ऑफिस का कर्मचारी बताकर HRMS ऐप और बैंक लिंक डाउनलोड करवाया।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 15 Nov 2026, 1:04 PM IST

PPO Number Fraud

PPO अपडेट के नाम पर 7.49 लाख की ठगी (Photo Source- Patrika File Photo)

PPO Number Fraud: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। यहां एक अज्ञात ठग ने खुद को रेलवे के DRM ऑफिस का कर्मचारी बताकर रिटायर्ड रेलकर्मी को फोन किया और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर रिवाइज कराने का झांसा देकर उनके बैंक खाते से 7 लाख 49 हजार 783 रुपये पार कर दिए। आरोपी ने रिटायर्ड कर्मचारी को भरोसे में लेकर उनके मोबाइल में रेलवे का HRMS ऐप और बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा एक लिंक डाउनलोड करवाया था। इसके कुछ ही देर बाद खाते से रकम ऑनलाइन ट्रांसफर हो गई।

मामले में डीडी नगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपी के मोबाइल नंबर और जिन बैंक खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई है, उनकी जानकारी जुटा रही है।

खुद को DRM ऑफिस का कर्मचारी बताकर किया फोन

पुलिस के मुताबिक, रायपुरा स्थित विकास विहार कॉलोनी निवासी श्रद्धा जोल्दे (52) ने शनिवार रात डीडी नगर थाने पहुंचकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 11 अक्टूबर की आधी रात उनके पति राजू जोल्दे के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को DRM ऑफिस का कर्मचारी बताया। उसने राजू जोल्दे से कहा कि रेलवे से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के एक साल बाद अपना PPO नंबर रिवाइज कराना पड़ता है। आरोपी ने इस प्रक्रिया को जरूरी बताते हुए उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया।

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HRMS ऐप और बैंक का लिंक डाउनलोड करवाया

ठग ने रिटायर्ड रेलकर्मी को PPO नंबर अपडेट कराने की प्रक्रिया पूरी करने का झांसा दिया। इसके लिए उसने राजू जोल्दे के मोबाइल में रेलवे का HRMS ऐप और बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित एक लिंक डाउनलोड करवाया। आरोपी ने इस पूरी प्रक्रिया को आधिकारिक काम बताकर उनका भरोसा जीत लिया। राजू जोल्दे को लगा कि रेलवे की पेंशन संबंधी जानकारी अपडेट करने के लिए यह जरूरी प्रक्रिया है। इसी वजह से उन्होंने फोन करने वाले की बात मान ली। हालांकि, मोबाइल पर ऐप और लिंक डाउनलोड करने के कुछ ही समय बाद उनके बैंक खाते से बड़ी रकम निकल गई।

खाते से 7 लाख 49 हजार 783 रुपये हुए ट्रांसफर

PPO नंबर रिवाइज कराने के नाम पर शुरू हुई बातचीत का नतीजा यह हुआ कि राजू जोल्दे के बैंक खाते से 7 लाख 49 हजार 783 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए। जब परिवार को खाते से रकम निकलने की जानकारी मिली, तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद श्रद्धा जोल्दे ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित परिवार के मुताबिक, आरोपी ने रेलवे कर्मचारी बनकर पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया का हवाला दिया था और इसी बहाने उनके साथ धोखाधड़ी की।

डीडी नगर पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू

शिकायत मिलने के बाद डीडी नगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उस मोबाइल नंबर की जानकारी जुटा रही है, जिससे राजू जोल्दे को कॉल किया गया था। इसके साथ ही पुलिस उन बैंक खातों की भी जांच कर रही है, जिनमें ठगी की रकम ट्रांसफर की गई है। साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, लिंक और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जुड़े तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

पेंशन अपडेट के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल से रहें सावधान

इस घटना ने एक बार फिर पेंशनभोगियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को सतर्क रहने की जरूरत बताई है। साइबर ठग अक्सर बैंक, सरकारी विभाग, रेलवे या पेंशन कार्यालय का कर्मचारी बनकर लोगों को फोन करते हैं। इसके बाद दस्तावेज अपडेट करने, पेंशन शुरू कराने या PPO नंबर रिवाइज कराने के नाम पर मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाते हैं और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं।

ऐसे किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा करने से पहले संबंधित विभाग के आधिकारिक कार्यालय या हेल्पलाइन से जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए और न ही बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करनी चाहिए। रायपुर में सामने आया यह मामला बताता है कि पेंशन संबंधी प्रक्रिया का डर दिखाकर भी साइबर ठग लोगों को निशाना बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ठगी की रकम किन खातों में पहुंची, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

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