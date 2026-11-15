DRM ऑफिस का कर्मचारी बनकर किया फोन, PPO नंबर अपडेट कराने के नाम पर रिटायर्ड रेलकर्मी से 7.49 लाख की ठगी

ठग ने रिटायर्ड रेलकर्मी को PPO नंबर अपडेट कराने की प्रक्रिया पूरी करने का झांसा दिया। इसके लिए उसने राजू जोल्दे के मोबाइल में रेलवे का HRMS ऐप और बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित एक लिंक डाउनलोड करवाया। आरोपी ने इस पूरी प्रक्रिया को आधिकारिक काम बताकर उनका भरोसा जीत लिया। राजू जोल्दे को लगा कि रेलवे की पेंशन संबंधी जानकारी अपडेट करने के लिए यह जरूरी प्रक्रिया है। इसी वजह से उन्होंने फोन करने वाले की बात मान ली। हालांकि, मोबाइल पर ऐप और लिंक डाउनलोड करने के कुछ ही समय बाद उनके बैंक खाते से बड़ी रकम निकल गई।