छत्तीसगढ़ में ठंड की रफ्तार पर ब्रेक! अगले 5 दिन मौसम रहेगा ऐसा, अंबिकापुर में सबसे कम तापमान

छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल फिलहाल रहेगा स्थिर (Photo Source- Patrika File Photo)
Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं। प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान न्यूनतम तापमान में भी किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। यानी फिलहाल प्रदेशवासियों को तापमान में अचानक गिरावट या बारिश जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।
रविवार 15 नवंबर को राजधानी रायपुर में आसमान साफ रहने का अनुमान है। यहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं, प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रात के तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है। मौसम के ताजा आंकड़ों में अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के मौसम में किसी बड़े बदलाव का अनुमान नहीं लगाया गया है। अगले दिन भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। फिलहाल बारिश को लेकर भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है। ऐसे में लोगों को आने वाले दिनों में भी साफ और शुष्क मौसम देखने को मिल सकता है।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। इस अवधि में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो दुर्ग में सबसे अधिक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं, सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान सबसे कम 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे साफ है कि प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में रात के समय ठंड का असर अपेक्षाकृत अधिक महसूस किया जा रहा है।
एक तरफ छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में मौसमी गतिविधियां तेज हो रही हैं। दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक स्पष्ट रूप से चिह्नित निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार, 14 नवंबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे तक यह सिस्टम दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ था। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से लगभग 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान के मुताबिक, यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके इसी क्षेत्र में अवदाब में तब्दील होने की प्रबल संभावना जताई गई है।
बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र को लेकर मौसम विभाग की नजर बनी हुई है। अनुमान है कि यह सिस्टम आगे उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में बढ़ेगा। इसके बाद 16 नवंबर की शाम के आसपास दक्षिणी और उससे लगे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। हालांकि, इस मौसमी सिस्टम के बीच छत्तीसगढ़ के लिए फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होने का अनुमान है।
राजधानी रायपुर में रविवार 15 नवंबर को आसमान साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार, शहर का अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। फिलहाल राजधानी में बारिश की संभावना नहीं है। दिन के समय मौसम सामान्य रहने के साथ रात में हल्की ठंड महसूस हो सकती है।
कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अंबिकापुर में सबसे कम तापमान दर्ज होने से उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंड का असर दिखाई दे रहा है, जबकि रायपुर और दुर्ग जैसे शहरों में दिन का तापमान 31 डिग्री के आसपास बना हुआ है। दूसरी ओर, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना पर मौसम विभाग की नजर है। आने वाले दिनों में इस सिस्टम की दिशा और तीव्रता के आधार पर मौसम के पूर्वानुमान में बदलाव हो सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के लोगों को बारिश या किसी गंभीर मौसमी चेतावनी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।
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