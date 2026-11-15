छत्तीसगढ़ में ठंड की रफ्तार पर ब्रेक! अगले 5 दिन मौसम रहेगा ऐसा, अंबिकापुर में सबसे कम तापमान

कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अंबिकापुर में सबसे कम तापमान दर्ज होने से उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंड का असर दिखाई दे रहा है, जबकि रायपुर और दुर्ग जैसे शहरों में दिन का तापमान 31 डिग्री के आसपास बना हुआ है। दूसरी ओर, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना पर मौसम विभाग की नजर है। आने वाले दिनों में इस सिस्टम की दिशा और तीव्रता के आधार पर मौसम के पूर्वानुमान में बदलाव हो सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के लोगों को बारिश या किसी गंभीर मौसमी चेतावनी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।