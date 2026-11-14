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CGPSC का नया नियम लागू, अब सिर्फ 3 महीने वैध रहेगी संशोधित और अनुपूरक चयन सूची, जानें क्या बदला?

CGPSC: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने भर्ती परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब संशोधित और अनुपूरक चयन सूची की वैधता अधिकतम तीन महीने ही रहेगी।
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रायपुर

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Khyati Parihar

Updated: 14 Nov 2026, 4:10 PM IST

CGPSC

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CGPSC New Rules: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आयोग ने संशोधित चयन सूची (Revised Selection List) और अनुपूरक चयन सूची (Supplementary List) की वैधता को लेकर नया प्रावधान लागू किया है। इसके तहत अब ऐसी सूचियों की प्रभावशीलता अधिकतम तीन महीने तक ही रहेगी। निर्धारित समयसीमा पूरी होने के बाद किसी भी परिस्थिति में इसकी वैधता आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी। आयोग के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में चयन सूचियों को लेकर समयसीमा तय हो गई है।

3 महीने या नई चयन सूची जारी होने तक, जो पहले आएगी वही अंतिम

CGPSC के नए नियम के मुताबिक, किसी भर्ती प्रक्रिया के तहत रिक्त पदों के लिए संशोधित चयन सूची या अनुपूरक सूची जारी की जाती है, तो उसकी वैधता अधिकतम तीन महीने तक रहेगी। हालांकि, यदि इसी बीच संबंधित पद के लिए नई चयन सूची जारी कर दी जाती है, तो पुरानी संशोधित या अनुपूरक सूची की प्रभावशीलता उसी दिन समाप्त हो जाएगी।

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यानी सूची जारी होने के बाद तीन महीने की अवधि और उसी पद के लिए नई चयन सूची जारी होने की तारीख में से जो भी पहले आएगी, उसे अंतिम माना जाएगा। इसके बाद पुरानी सूची के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे जारी नहीं रखा जा सकेगा।

नई चयन सूची जारी होते ही समाप्त हो जाएगी पुरानी सूची की वैधता

आयोग के इस प्रावधान में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित और अनुपूरक चयन सूची को अनिश्चितकाल तक प्रभावी नहीं रखा जा सकेगा। यदि निर्धारित तीन महीने की अवधि पूरी होने से पहले ही उसी पद के लिए नई चयन सूची जारी हो जाती है, तो पुरानी सूची की वैधता तत्काल समाप्त मानी जाएगी। इस व्यवस्था का मतलब है कि किसी भर्ती में संशोधित या अनुपूरक सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थियों और संबंधित विभागों को निर्धारित समयसीमा का ध्यान रखना होगा। सूची की वैधता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय देने का प्रावधान नहीं रखा गया है।

न्यायालय के आदेश पर जारी संशोधित सूची भी तीन महीने ही रहेगी मान्य

CGPSC ने यह भी स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चयन सूची में किए जाने वाले संशोधनों पर भी नया नियम लागू होगा। यदि किसी भर्ती की पहले जारी चयन सूची में अदालत के आदेश के बाद बदलाव किया जाता है और उसके स्थान पर संशोधित या अनुपूरक सूची जारी होती है, तो उसकी वैधता भी अधिकतम तीन महीने ही रहेगी। इसका अर्थ है कि न्यायालय के आदेश के तहत जारी की गई संशोधित चयन सूची को भी निर्धारित समयसीमा से अलग नहीं रखा जाएगा। ऐसी सूची के लिए भी तीन महीने की अवधि ही प्रभावी होगी।

पद रिक्त नहीं होने पर भी नहीं बढ़ेगी सूची की वैधता

नए नियम में एक और महत्वपूर्ण स्थिति को स्पष्ट किया गया है। यदि पहले जारी चयन सूची के स्थान पर संशोधित सूची जारी की जाती है और उसमें कोई पद रिक्त नहीं छोड़ा जाता है, तब भी उसकी वैधता अधिकतम तीन महीने ही रहेगी। यानी पद रिक्त होने या नहीं होने की स्थिति से सूची की निर्धारित समयसीमा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संशोधित या अनुपूरक सूची जारी होने के बाद उसकी प्रभावशीलता तीन महीने से अधिक नहीं रखी जा सकेगी।

भर्ती प्रक्रिया में समयसीमा होगी महत्वपूर्ण

CGPSC के इस नए प्रावधान के तहत संशोधित और अनुपूरक चयन सूचियों की वैधता को लेकर स्पष्ट समयसीमा तय कर दी गई है। अब सूची जारी होने के बाद अधिकतम तीन महीने तक ही उसकी प्रभावशीलता रहेगी। वहीं, यदि इसी अवधि में संबंधित पद के लिए नई चयन सूची जारी होती है, तो पुरानी सूची की वैधता उससे पहले ही समाप्त हो जाएगी।

न्यायालय के आदेश पर होने वाले संशोधनों और पद रिक्त नहीं रहने की स्थिति में भी यही व्यवस्था लागू होगी। आयोग के निर्देशों के अनुसार, तय समयसीमा पूरी होने के बाद चयन सूची की वैधता बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

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