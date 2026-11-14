CGPSC का नया नियम लागू, अब सिर्फ 3 महीने वैध रहेगी संशोधित और अनुपूरक चयन सूची, जानें क्या बदला?

CGPSC ने यह भी स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चयन सूची में किए जाने वाले संशोधनों पर भी नया नियम लागू होगा। यदि किसी भर्ती की पहले जारी चयन सूची में अदालत के आदेश के बाद बदलाव किया जाता है और उसके स्थान पर संशोधित या अनुपूरक सूची जारी होती है, तो उसकी वैधता भी अधिकतम तीन महीने ही रहेगी। इसका अर्थ है कि न्यायालय के आदेश के तहत जारी की गई संशोधित चयन सूची को भी निर्धारित समयसीमा से अलग नहीं रखा जाएगा। ऐसी सूची के लिए भी तीन महीने की अवधि ही प्रभावी होगी।