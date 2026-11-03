265 पदों पर होनी है भर्ती, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से अटकी CGPSC की चयन प्रक्रिया

उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तरपुस्तिकाओं की कॉपी के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करना पड़ता है, जिससे अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। उन्होंने साक्षात्कार में अंकों की विसंगतियों से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग भी की। उनका कहना है कि इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और आयोग की विश्वसनीयता मजबूत होगी।