राज्य उत्सव : नक्सलियों के खौफ से पहचाना जाने वाला बस्तर अब ट्रेन की सीटी से गूंजेगा

दल्लीराजहरा-रावघाट रेल परियोजना के तहत करीब 95 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है और इस मार्ग पर रेल संचालन शुरू हो गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ भिलाई स्टील प्लांट को मिल रहा है। रावघाट की खदानों से उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क रेल मार्ग से दल्लीराजहरा होते हुए भिलाई पहुंच रहा है। पहले सड़क मार्ग से अयस्क परिवहन में अधिक समय और लागत लगती थी। रेल सुविधा मिलने से कम लागत में अधिक मात्रा में लौह अयस्क की आपूर्ति संभव हो रही है। इससे औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिल रही है।