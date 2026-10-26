नेता का वीडियो देखकर न करें भरोसा, सरकारी योजना और कैशबैक के नाम पर खाली हो सकता है बैंक खाता

राजसमंद, सोशल मीडिया पर किसी नेता का वीडियो दिखाई दे, सरकारी योजना में हजारों रुपये मिलने का दावा हो या स्क्रैच कार्ड से कैशबैक जीतने का संदेश आए, तो जरा ठहरिए! आपकी एक छोटी-सी चूक बैंक खाते को खाली कर सकती है। साइबर ठग अब नेताओं की तस्वीरों, फर्जी वीडियो और आकर्षक विज्ञापनों का सहारा लेकर लोगों को आर्थिक सहायता और इनाम का लालच दे रहे हैं। इसे देखते हुए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की अपील की है। महानिदेशक पुलिस राजस्थान राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर जारी इस एडवाइजरी में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भ्रामक विज्ञापनों के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ठग प्रमुख जनप्रतिनिधियों के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर फर्जी सरकारी योजनाओं का प्रचार करते हैं। कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक से ऐसे वीडियो तैयार किए जाते हैं, जिनमें नेता खुद योजना की घोषणा करते नजर आते हैं।