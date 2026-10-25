25 लाख का पैकेज, मुंबई की चकाचौंध छोड़ आकाश ने 32 एकड़ में रचा जैविक क्रांति का नया अध्याय

32 एकड़ में फैले 'मधुवन ऑर्गेनिक फार्म' में आधुनिक तकनीकों का बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। जल प्रबंधन व सिंचाई: उद्यान विभाग के मार्गदर्शन में बूंद-बूंद (ड्रिप) सिंचाई, फार्म पॉन्ड (खेत तलाई) और सौर ऊर्जा चालित पंपों का इस्तेमाल कर पानी की एक-एक बूंद का बेहतर उपयोग किया जा रहा है। 1100 फलदार पौधों का बगीचा: फार्म में अंजीर, आंवला, अमरूद, मौसंबी और पपीता जैसे 1100 से अधिक फलदार पौधे लगाए गए हैं। साथ ही तरबूज और खरबूजे की खेती भी की जा रही है। सब्जियों और खाद्यान्न का उत्पादन: भिंडी, तोरई, लौकी, टमाटर, पालक, मेथी, गाजर, मूली, चुकंदर, पत्तागोभी, फूलगोभी, मटर, धनिया और बैंगन जैसी तमाम सब्जियों के साथ-साथ गेहूं, मक्का, चना, मूंग और उड़द जैसी फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। पॉलीहाउस, नेट हाउस व लो-टनल तकनीक: आधुनिकता को अपनाते हुए पॉलीहाउस और नेट हाउस में प्लास्टिक मल्चिंग के साथ खीरे उगाए जा रहे हैं। शीत लहर से फसलों को बचाने के लिए लो-टनल तकनीक अपनाई जाती है। खुद की नर्सरी मेंपौध रोपाई के लिए कोकोपीट आधारित अपनी नर्सरी तैयार की गई है, जहाँ मजबूत पौधे तैयार कर खेतों में रोपे जाते हैं।