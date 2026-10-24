एक क्लिक और साइबर अपराधी ढेर, राजसमन्द की वेबसाइट पर लॉन्च हुआ ‘डिजिटल प्रहरी’ का नया सुरक्षा कवच

digital sentinel
राजसमंद. आज के इस डिजिटल दौर में जहां एक तरफ तकनीक ने हमारी जिंदगी बेहद आसान कर दी है, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधियों के जाल भी तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में आमजन को इन डिजिटल खतरों से बचाने और राजसमन्द को एक सुरक्षित डिजिटल जिला बनाने के लिए एक बेहद सराहनीय कदम उठाया गया है। माननीय जिला कलक्टर श्री अरूण कुमार हसीजा एवं जिला पुलिस अधीक्षक हेमन्त कलाल के मार्गदर्शन में, राजसमन्द पुलिस और करियर संस्थान की संयुक्त जनहितकारी पहल ‘डिजिटल प्रहरी’ ई-मैगज़ीन अब राजसमन्द जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी तरह उपलब्ध हो चुकी है!
इस शानदार पहल का मुख्य उद्देश्य पूरे जिले को साइबर डिजिटल साक्षर बनाना, लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देना है। साइबर पुलिस थाने के प्रोग्रामर खैरूल वसीम ने जानकारी दी कि इस ई-मैगज़ीन के माध्यम से आम जनता को बेहद सरल और आसान भाषा में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं, जैसे:
यह ई-मैगज़ीन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि एक जन-अभियान है। विद्यार्थी, युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और जिले का हर आम नागरिक इसके सभी अंकों को आसानी से डाउनलोड कर सकता है।
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