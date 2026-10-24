24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजसमंद

एक क्लिक और साइबर अपराधी ढेर, राजसमन्द की वेबसाइट पर लॉन्च हुआ ‘डिजिटल प्रहरी’ का नया सुरक्षा कवच

आज के इस डिजिटल दौर में जहां एक तरफ तकनीक ने हमारी जिंदगी बेहद आसान कर दी है, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधियों के जाल भी तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में आमजन को इन डिजिटल खतरों से बचाने और राजसमन्द को एक सुरक्षित डिजिटल जिला बनाने के लिए एक बेहद सराहनीय कदम उठाया गया है
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Updated: 24 Oct 2026, 5:48 PM IST

digital sentinel

digital sentinel

राजसमंद. आज के इस डिजिटल दौर में जहां एक तरफ तकनीक ने हमारी जिंदगी बेहद आसान कर दी है, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधियों के जाल भी तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में आमजन को इन डिजिटल खतरों से बचाने और राजसमन्द को एक सुरक्षित डिजिटल जिला बनाने के लिए एक बेहद सराहनीय कदम उठाया गया है। माननीय जिला कलक्टर श्री अरूण कुमार हसीजा एवं जिला पुलिस अधीक्षक हेमन्त कलाल के मार्गदर्शन में, राजसमन्द पुलिस और करियर संस्थान की संयुक्त जनहितकारी पहल ‘डिजिटल प्रहरी’ ई-मैगज़ीन अब राजसमन्द जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी तरह उपलब्ध हो चुकी है!

क्या है इस ई-मैगज़ीन का मकसद?

इस शानदार पहल का मुख्य उद्देश्य पूरे जिले को साइबर डिजिटल साक्षर बनाना, लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देना है। साइबर पुलिस थाने के प्रोग्रामर खैरूल वसीम ने जानकारी दी कि इस ई-मैगज़ीन के माध्यम से आम जनता को बेहद सरल और आसान भाषा में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं, जैसे:

साइबर अपराधों की पहचान कैसे करें

  • ऑनलाइन धोखाधड़ी से अपना बचाव कैसे करें?सोशल मीडिया का सुरक्षित इस्तेमाल (सोशल मीडिया सुरक्षा)
  • साइबर हाइजीन और डिजिटल जागरूकतासाइबर अपराध होने पर उसकी सही रिपोर्टिंग कैसे करें?

अब हर नागरिक बनेगा ‘डिजिटल प्रहरी’

यह ई-मैगज़ीन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि एक जन-अभियान है। विद्यार्थी, युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और जिले का हर आम नागरिक इसके सभी अंकों को आसानी से डाउनलोड कर सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2026, 5:48 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / एक क्लिक और साइबर अपराधी ढेर, राजसमन्द की वेबसाइट पर लॉन्च हुआ ‘डिजिटल प्रहरी’ का नया सुरक्षा कवच

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजसमंद का सियासी संग्राम: पहले चरण के ‘कम वोट’ से उड़ी भाजपा-कांग्रेस की नींद, दूसरे चरण में प्रतिष्ठा दांव पर

AI Genreted Photo
राजसमंद

पुलिस की दोहरी कार्रवाई: 27 किलो डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार आरोपी के घर चल रही थी नकली घी की फैक्ट्री

Police Action news
राजसमंद

Rajsamand Panchayat Chunav 2026: जिला परिषद के 13 और पंचायत समिति के 81 वार्डों में पहले चरण का चुनाव कल, मैदान में 192 उम्मीदवार

Rajsamand Panchayat Election
राजसमंद

Dussehra Unique Tradition : दशहरे पर राजस्थान में अनूठी परंपरा, चारभुजा में गोलियों और पत्थरों से किया रावण को जमींदोज

dussehra rajasthan unique tradition charbhuja bullets stones ravana killed
राजसमंद

राजसमंद: मशीनों के दौर में भी मिट्टी की कुश्ती का जुनून बरकरार, कांकरोली का शक्करकुड़ी अखाड़ा सहेजे है सदियों पुरानी विरासत

rajsamand shakkarkudi akhara kankroli
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.