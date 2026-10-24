एक क्लिक और साइबर अपराधी ढेर, राजसमन्द की वेबसाइट पर लॉन्च हुआ ‘डिजिटल प्रहरी’ का नया सुरक्षा कवच

राजसमंद. आज के इस डिजिटल दौर में जहां एक तरफ तकनीक ने हमारी जिंदगी बेहद आसान कर दी है, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधियों के जाल भी तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में आमजन को इन डिजिटल खतरों से बचाने और राजसमन्द को एक सुरक्षित डिजिटल जिला बनाने के लिए एक बेहद सराहनीय कदम उठाया गया है। माननीय जिला कलक्टर श्री अरूण कुमार हसीजा एवं जिला पुलिस अधीक्षक हेमन्त कलाल के मार्गदर्शन में, राजसमन्द पुलिस और करियर संस्थान की संयुक्त जनहितकारी पहल ‘डिजिटल प्रहरी’ ई-मैगज़ीन अब राजसमन्द जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी तरह उपलब्ध हो चुकी है!