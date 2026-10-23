69 हजार पंजीकृत बेरोजगार, तीन साल में सिर्फ 513 को मिला रोजगार

बालोद जिले में 69 हजार शिक्षित बेरोजगारों का पंजीयन रोजगार के सीमित अवसरों की तस्वीर बयां कर रहा है। जिला रोजगार कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार तीन वर्षों में जिले में 23 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें 513 युवाओं का चयन हुआ। बड़ी संख्या में युवा अब भी रोजगार की तलाश में हैं। स्थिति यह है कि जिला रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप के नाम पर महज औपचारिकता निभाई जा रही है।