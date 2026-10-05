प्रदेश में संचालित 101 मोबाइल वेटरनरी यूनिट रोजाना दो पशुपालक तक भी नहीं पहुंचा रहीं सेवा

निदेशक मीना ने जिलों में संचालित सभी मोबाइल वेटरनरी यूनिट का गंभीरता से विश्लेषण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिक से अधिक गांवों में प्रचार-प्रसार करवाकर पशुपालकों को योजना का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है। सरकार की इस योजना का मूल उद्देश्य यही है कि पशुपालक को पशु को लेकर दूर अस्पताल तक न जाना पड़े, बल्कि चिकित्सा सुविधा उसके गांव और घर के नजदीक पहुंचे। लेकिन विभाग के अपने आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश के 23 जिलों में 101 मोबाइल यूनिट रोजाना औसतन दो पशुपालकों तक भी प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में अब निगरानी के साथ-साथ यूनिटों की वास्तविक फील्ड मूवमेंट और गांववार कवरेज की पड़ताल जरूरी हो गई है।