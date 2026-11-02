पुष्य नक्षत्र पर बाजारों में रौनक, यातायात व्यवस्था अब भी अधूरी

जिला मुख्यालय में स्थायी पार्किंग की समस्या वर्षों से बनी हुई है। जिला बनने के बाद भी शहर में व्यवस्थित पार्किंग स्थल विकसित नहीं हो सका है। सदर बाजार, सराफा बाजार और हनुमान चौक में लोग सड़क पर ही बाइक और कार खड़ी कर देते हैं। इससे सड़क का बड़ा हिस्सा पार्किंग में तब्दील हो जाता है और पैदल चलने वालों को भी परेशानी होती है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन हर साल अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था करता है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में पहल नहीं हो रही है।