सांकरा से बड़भूम तक बन रही सड़क का निर्माण कार्य करीब तीन माह तक बंद रहने के बाद फिर शुरू हो गया है। अधूरे निर्माण के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीणों और वाहन चालकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक सांकरा (क) से करीब 9 किलोमीटर तक डामरीकरण हो चुका है, जबकि बड़भूम तक लगभग 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण बाकी है।