16 नवंबर की रात गांव में मातर महोत्सव के तहत रिकॉर्डिंग डांस कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रात 12 से एक बजे के बीच लक्की यादव और खिलेश यादव होटल संचालित कर रहे थे। इसी दौरान मनीष निषाद अपने चार साथियों के साथ चाय पीने पहुंचा। भीड़ अधिक होने के कारण होटल संचालकों ने चाय डिस्पोजल गिलास में दी। इस पर युवकों ने कांच के गिलास में चाय नहीं देने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते बहस और गाली-गलौज बढ़ गई। आरोप है कि कुछ देर बाद युवक अपने साथियों के साथ चाकू और लोहे की रॉड लेकर लौटे और दोनों होटल संचालकों पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को तत्काल अर्जुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।