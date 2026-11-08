चांदनी चौक से पटाखों की खरीदारी से लेकर पारंपरिक दीयों तक, सोनिया-प्रियंका ने राजीव गांधी के साथ जुड़ी दिवाली की यादें कीं ताजा

सोनिया गांधी के जीवन और उनकी निजी यादों से जुड़ी उनकी संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ भी इन दिनों चर्चा में है। प्रकाशक Alfred A. Knopf के मुताबिक यह किताब 10 नवंबर को प्रकाशित होगी। किताब में सोनिया गांधी ने इटली में अपने बचपन, राजीव गांधी से मुलाकात और उनके साथ रिश्ते के अलावा अपने जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अनुभवों को दर्ज किया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद के उनके जीवन और भारत से उनके जुड़ाव का भी जिक्र है। सोनिया गांधी की राजीव गांधी से मुलाकात 1965 में कैंब्रिज में हुई थी। दोनों ने 25 फरवरी 1968 को शादी की थी।