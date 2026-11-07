Guest Editor: महिला सरपंच ने जल प्रबंधन सिखाकर बदल दी गांव की तस्वीर

श्रमदान से तैयार हुई जल संरक्षण की संरचनाएं: इस अभियान में ग्रामीणों ने मिलकर जल संरक्षण के कामों में श्रमदान किया। ढलान वाले 13 एकड़ क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच खोदे गए, ताकि बारिश का पानी तेजी से बहकर बाहर न जाए और जमीन में समा सके। बरसाती नालों पर पत्थरों और जालियों से गेबियन चेकडैम बनाए गए। इससे पानी का बहाव धीमा हुआ और आसपास की जमीन में जल का रिसाव बढ़ा। डबरियों और परकोलेशन टैंकों में इंजेक्शन वेल तैयार किए गए। इनमें 200 फीट तक केसिंग डालकर बारिश के साफ पानी को जमीन की गहराई तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। छह बोरवेल में रिचार्ज शाफ्ट भी बनाए गए।