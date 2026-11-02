अर्द्ध वार्षिक परीक्षा : दिवाली बाद 18 से 12 वीं, 21 नवंबर से 10वीं की होगी परीक्षा, टाइम टेबल जारी

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के अनुसार रोजाना परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र तैयारी के लिए कक्षा का संचालन होगा। 18 नवंबर ( बुधवार ) को दोपहर में कक्षा 11 वीं के विद्यार्थियों को इन्फॉर्मेटिक प्रेक्टिसेज / राजनीति शास्त्र / जीव विज्ञान का प्रश्नपत्र और 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों का भौतिक शास्त्र / अर्थशास्त्र / एलीमेंट्री हायर सेकंडरी आदि का प्रश्नपत्र विद्यार्थी हल करेंगे। 19 नवंबर (गुरुवार) को 11वीं कक्षा के विद्यार्थी संस्कृत / उर्दू और 12वीं के विद्यार्थी एनएसक्यूएफ के सभी विषय की परीक्षा देंगे। 20 नवंबर (शुक्रवार) को 11वीं के विद्यार्थी एनएसक्यूएफ के समस्त विषय, 12 वीं के विद्यार्थी हिंदी।