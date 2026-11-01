नदी के कैचमेंट में तान दी 30 फीट ऊंची दीवार, 15 के मुकाबले छोड़ा महज एक मीटर एरिया

कॉलोनी विकसित करने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय से 31 दिसंबर 2020 को अनुमति मिली थी। इसके बाद नगर निगम ने 7 मई 2024 को विकास अनुमति जारी की। नदी के कैचमेंट एरिया में दीवार निर्माण की शिकायत मिलने पर निगम ने 6 अक्टूबर 2025 को विकास अनुमति स्थगित कर दी। जांच रिपोर्ट के आधार पर निगम ने कैचमेंट एरिया से निर्माण हटाने का 13 अक्टूबर 2025 को नोटिस दिया।मामले की दोबारा जांच में नक्शे को लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय से दिसंबर 2020 में जारी पहले नक्शे में संबंधित हिस्से पर प्लॉट दर्ज थे। वहीं, 28 नवंबर 2025 को संशोधित नक्शे में इसी हिस्से को बगीचे के रूप में दर्शाया गया है। अब जांच में यह भी देखा जा रहा है कि नक्शे में संशोधन किन परिस्थितियों में और किस आधार पर किया गया।