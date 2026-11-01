बाजार में बूम… रवि पुष्य नक्षत्र पर सोना-चांदी से वाहन तक की खरीदी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10 करोड़ के कारोबार की उम्मीद

इस बार पुष्य नक्षत्र रविवार को होने से रवि पुष्य नक्षत्र में हर खरीदी शुभ रहेगी। पुष्य नक्षत्र के लिए बाजार भी सज गया है। दो दिन में करोड़ों का व्यापार बाजार में होने की संभावना है। दीपावली पर्व के लिए बाजार सजने लगे हैं। दीपावली के पूर्व इस रविवार को पुष्य नक्षत्र में शुभ मुहूर्त पर खरीदी होगी। पुष्य नक्षत्र पर खरीदी करना शुभ माना जाता है, जिसके चलते बाजार में अभी से बूम होने लगी है। पहले पुष्य नक्षत्र पर बहीखाते खरीदने का चलन था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दो-पहिया, चार पहिया वाहन, ज्वेलरी, बर्तन, प्लाट आदि खरीदने का चलन बढ़ा है।