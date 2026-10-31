हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में प्लाट खरीदना-बेचना मुश्किल, पड़ोसी निजी कॉलोनियों से गाइड लाइन 3.6 गुना महंगी

कॉलोनी में प्लाट खरीदारों का कहना है कि रजिस्ट्री के समय कलेक्टर गाइड लाइन के हिसाब से अधिक राशि चुकानी पड़ती है। लेकिन जब प्लाट बेचने की बारी आती है तो यही दर परेशानी बन जाती है। प्लाटधारक नितेश के अनुसार छह साल पहले प्लाट लिया था। जरूरत पर री-सेल करना चाहता हूं। खरीदार आसपास की निजी कॉलोनियों की गाइड लाइन देखकर तुलजा बिहार में प्लाट लेने से पीछे हट जाते हैं। इसी तरह मीना बाई का कहना है कि प्लाट खरीदते समय भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसे बेचने की उम्मीद थी। लेकिन अब आसपास की कॉलोनियों में कम गाइड लाइन होने से खरीदार तुलजा बिहार में अधिक कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं। यहां के भूखंडों की गाइड लाइन आसपास की कॉलोनियों के अनुरूप कराने के लिए समय पर पहल नहीं हुई। इसका नुकसान पुराने और नए दोनों खरीदारों को हो रहा है।