बदलेगी तस्वीर… जयपुर के हवा महल जैसी दिखेगी खंडवा की पार्वतीबाई धर्मशाला, 101 साल पुरानी विरासत को नया निखार

स्टेशन रोड स्थित पार्वती बाई धर्मशाला परिसर स्थित प्राचीन लक्ष्मीनारायण मंदिर का भी पुरातत्व पद्धति से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने मंगलवार को धर्मशाला पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने पार्वतीबाई धर्मशाला के दुकानदारों की बैठक भी ली। उन्होंने कहा कि हम चाहते है कि जयपुर के हवा महल या इंदौर की 56 दुकानों समान धर्मशाला की सभी दुकानों में एकरूपता दिखे, ताकि यहां स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को एक अलग ही अहसास हो और इसकी प्राचीनता और भव्यता के बारे में पता चले।