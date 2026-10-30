खंडवा में पटाखा बाजार कहां लगेगा, अब तक फैसला नहीं, महिला आइटीआइ के मैदान पर पुलिस की ना से बढ़ा असमंजस

खंडवा. दीपावली पर्व नजदीक आने के साथ ही शहर में पटाखा बाजार लगाने की तैयारियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। महिला आइटीआइ कॉलेज के पीछे स्थित मैदान में पिछले साल की तरह पटाखा बाजार लगाने की तैयारी थी, लेकिन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने इस स्थान पर बाजार लगाने से मना कर दिया है। इसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम के सामने पटाखा बाजार के लिए वैकल्पिक जगह तलाशने की चुनौती खड़ी हो गई है। नहाल्दा के पास स्थित स्टेडियम में बाजार लगाने का विकल्प सामने आया है, लेकिन शहर से दूरी अधिक होने के कारण इस स्थान को लेकर भी सहमति नहीं बन पा रही है।

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