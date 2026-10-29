करवा चौथ : सात फेरों का रिश्ता…कहीं कर्तव्य की दूरी तो कहीं सरहद पर सुहाग का पहरा

पिंकी खटवासे के पति सुरेश खटवासे सेना में है। करवा चौथ पर उनका कहना है कि पति का साथ न होना खलता है, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि वे देश की सुरक्षा में तैनात हैं। त्योहार पर उनकी कमी महसूस होती है, मगर मन को यह सुकून मिलता है कि उनकी जिम्मेदारी देश की रक्षा से जुड़ी है। मैं व्रत रखकर उनके सुरक्षित रहने और सकुशल घर लौटने की कामना करती हूं। मेरे लिए पति का प्रेम और देश की सुरक्षा, दोनों भावनाएं अनमोल हैं।