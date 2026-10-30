नगरीय चुनाव-2027 की तैयारी: परिसीमन से बदलेगा शहर का चुनावी भूगोल

नगर निगम ने वर्ष-2011 की जनगणना के तहत नगर व वार्डों की सीमावृद्धि, वार्डों की संख्या, परिसीमन और आरक्षण की कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली है। एमआईसी के सामने कार्य योजना रखी जाएगी। इसके बाद शासन को भेजा जाएगा। अभी एमआईसी की बैठक नहीं हुई। इससे प्रस्ताव पर फाइनल नहीं हुआ है। प्रस्ताव भेजने अभी आज और कल का समय बाकी है। हालांकि शासन ने प्रस्ताव कलेक्टर के माध्यम से 31 अक्टूबर तक मांगा है।