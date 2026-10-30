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नगरीय चुनाव-2027 की तैयारी: परिसीमन से बदलेगा शहर का चुनावी भूगोल

शासन ने नगरीय क्षेत्र में आम निर्वाचन वर्ष-2027 को लेकर बड़ी तैयारी में जुटा है। इस बार आम चुनाव से पहले नगरीय क्षेत्र की सीमावृद्धि, वार्डों की संख्या, परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया के तहत पूरी तरह चुनावी क्षेत्र बदल जाएंगे। परिसीमन में शहर के बड़े और सबसे छोटे वार्डों की जनसंख्या को औसत आबादी के लिए टूट जाएंगे। नए सिरे से वार्डों का एरिया तैयार होगा।
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खंडवा

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Rajesh Patel

Updated: 30 Oct 2026, 12:00 PM IST

Municipal Elections 2027

खंडवा नगरीय क्षेत्र

नगर निगम के 50 वार्डों में कहीं आबादी औसत से करीब तीन गुना है, तो कहीं एक तिहाई से भी कम। वार्ड परिसीमन और छह ग्राम पंचायतों की सीमावृद्धि का प्रस्ताव शहर के आगामी चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। शासन ने 31 अक्टूबर तक परिसीमन का प्रस्ताव मांगा है। अभी तक एमआईसी की बैठक नहीं हो सकी है।

आम चुनाव-2027 की तैयारी को लेकर प्रक्रिया शुरू

शासन ने नगरीय क्षेत्र में आम निर्वाचन वर्ष-2027 को लेकर बड़ी तैयारी में जुटा है। इस बार आम चुनाव से पहले नगरीय क्षेत्र की सीमावृद्धि, वार्डों की संख्या, परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया के तहत पूरी तरह चुनावी क्षेत्र बदल जाएंगे। परिसीमन में शहर के बड़े और सबसे छोटे वार्डों की जनसंख्या को औसत आबादी के लिए टूट जाएंगे। नए सिरे से वार्डों का एरिया तैयार होगा।

औसत से कम आबादी वाले 23 वार्ड

शहर में औसत से अधिक आबादी वाले 18 वार्ड हैं। जबकि औसत से कम आबादी वाले 23 वार्ड और एवरेज आबादी वाले 9 वार्ड हैं। इन वार्डों के आस-पास के छोटे वार्डों की गलियों को जोडऩे की प्रक्रिया शुरू है। हालांकि फाइनल प्रस्ताव पर शासन मुहर की मुहर लगने नई व्यवस्था लागू होगी।

एमआईसी के अनुमोदन के बाद होगा परिसीमन

नगर निगम ने वर्ष-2011 की जनगणना के तहत नगर व वार्डों की सीमावृद्धि, वार्डों की संख्या, परिसीमन और आरक्षण की कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली है। एमआईसी के सामने कार्य योजना रखी जाएगी। इसके बाद शासन को भेजा जाएगा। अभी एमआईसी की बैठक नहीं हुई। इससे प्रस्ताव पर फाइनल नहीं हुआ है। प्रस्ताव भेजने अभी आज और कल का समय बाकी है। हालांकि शासन ने प्रस्ताव कलेक्टर के माध्यम से 31 अक्टूबर तक मांगा है।

ऐसे वार्डों में सीमावृद्धि होगी

शहर की आबादी 2 लाख 738 है। 50 वार्डों के हिसाब से प्रति वार्ड औसत आबादी 4 हजार 14 होगी। औसत से 15 % कम लगभग 3 हजार 413 होती है। औसत से 15 % अधिक लगभग 4 हजार 617 होती है। उदाहरण के तौर पर कम को पूरा करने सीमावर्ती वार्ड की गलियों को जोड़ेंगे। अधिक वाले वार्ड में नया वार्ड बनाएं।

नगर में ये ग्राम पंचायतें होंगी शामिल

नगरीय क्षेत्र के सीमा से जुड़ी ग्राम पंचायत रोशनाई, भंडारिया, सुरगांव जोशी, रहिमापुर, छोटा बोरगांव और नहाल्दा का ब्लू प्रिंट तैयार है। छह माह पहले ही कार्य योजना तैयार कर ली गई है। निगम ने इन ग्रामों के सरंपच, सचिव और वार्ड सदस्यों के साथ बैठकें कर चुकी हैं।

बदल जाएंगे आंकड़े

जनगणना-2027 पूरी होने पर प्रत्येक वार्डों की जनसंख्या के आंकड़े बदल जाएंगे। इसको लेकर भी अभी परिसीमन के लिए असमंजस की स्थिति है।

चुनावी क्षेत्र बदल जाएंगे

सबकुछ योजना के तहत हुआ तो वार्डों के सीमावृद्धि पर नगरीय चुनाव में वार्डों के चुनावी क्षेत्र बदल जाएंगे। भावी दावेदारों को नए सिरे से वार्डों से नए क्षेत्र को साधना होगा। इसमें जातीय गणित भी बदल सकती है।

फैक्ट फाइल

औसत से अधिक आबादी वाले 18 वार्ड

वार्ड क्र- नाम ---जनसंख्या (2011)

36 हजरत खानशाहवली 10,974

04 नीलकंठेश्वर 7,379

03 सूरजकुंड 6,894

11 सरोजनी नायडू 6,967

29 पद्मकुंड 6,582

27 श्री दादाधूनी वाले 6,516

09 डॉ. अंबेडकर 6,278 50

आनंद नगर 6,050 49

नेताजी सुभाषचंद्र 5,787

32 संतोषी माता 5,641

35 महालक्ष्मी माता (मोघट) 5,519

05 किशोर कुमार गांगुली 5,316

महारानी लक्ष्मीबाई 5,224

08 साईं रामनगर 5,164

07 संत विनोबा भावे 5,105

48 लालबहादुर शास्त्री 4,928

28 संजय गांधी 4,818

0 2 रणजीत 4,749

औसत से कम आबादी वाले 23 वार्ड

12 महाराणा प्रताप (गंज बाजार) 2,836

13 सरदार भगत सिंह 2,522

15 गुरुनानक 1,855

16 राजेंद्र प्रसाद (कहारवाड़ी) 2,078

17 सरदार वल्लभ भाई पटेल 2,007

18 रामकृष्णगंज 1,687

19 राष्ट्रीय कवि रसखान (खड़कपुरा) 2,199

20 रामगंज 1,271

21 पं. दीनदयाल उपाध्याय 1,725

22 हाटकेश्वर 1,735

23 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी 2,326

24 कुंडलेश्वर 2,975

25 भवानीमाता 2,618

26 स्व. प्रेमचंद्र जैन (लकड़ बाजार) 2,994

31 स्वामी विवेकानंद (पड़ावा) 3,212

37 सिंधु सम्राट (पुरुषार्थी) 2,927

38 रवींद्रनाथ टैगोर 2,638

40 अमर शहीद अशफाक उल्ला खां 2,776

41 जाकिर हुसैन 3,262

42 हरीगंज 1,816

43 पं. रामनारायण उपाध्याय 2,404

44 जवाहर 3,065

45 अमर शहीद चंद्रशेखर 2,277

औसत आबादी के आसपास वाले 9 वार्ड

01 गणेशगंज 3,401

06 जयप्रकाश नारायण 4,099

10 संत रैदास 3,501

14 छत्रपति शिवाजी (घासपुरा) 3,680

30 भैरव तालाब 4,668

33 लोकमान्य तिलक 4,066

34 वीरांगना दुर्गावती (सिघाड़ तलाई) 4,172

46 महात्मा गांधी 3,543

47 रामेश्वर 4,512

इनका कहना : प्रियंका सिंह राजावत, आयुक्त, ननि

शासन के पत्र के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नगरीय क्षेत्र के सीमावृद्धि में आठ ग्राम पंचायतें प्रस्तावित हैं। कागजी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एमआईसी की बैठक के बाद प्रस्ताव फाइनल होगा।

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Updated on:

30 Oct 2026, 12:00 PM IST

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