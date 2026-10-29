Khandwa Karwa Chauth Tragedy: पहले करवाचौथ पर इंतजार कर रही थी पत्नी, घर आया पति का शव

सुरगांव निवासी संजय की शादी करीब चार महीने पहले हुई थी, पत्नी का पहला करवा चौथ था और वो पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। बुधवार रात संजय अपने मुंह बोले जीजा को बाइक से छोड़ने के लिए इंदौर गया था, संजय के साथ उसका एक दोस्त राम भी था। जीजा को छोड़ने के बाद जब संजय और दोस्त राम बाइक से घर लौट रहे थे तभी इंदौर-खंडवा हाईवे पर चोरल के पास इको गाड़ी ने बोलेरो को टक्कर मारने के बाद उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में संजय की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दोस्त राम घायल हुआ है।