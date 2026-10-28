सिटी मजिस्ट्रेट के बिगड़े बोल…बाप का राज है क्या ? नपती नहीं करने दोगे

मंगलवार सुबह 11 बजे सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर जिला अस्पताल की भूमि पर अतिक्रमण का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान जाहिद खान नाम के स्थानीय निवासी ने कहा, पूरे मोहल्ले की नपती होगी। तभी हम अपनी भूमि की नपती करने देंगे। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट भड़क गए, बोले बाप का राज है क्या ?, नपती नहीं करने दोगे। सिटी मजिस्ट्रेट यहीं नहीं रुके बोले हमें ज्ञान मत दो, सरकारी भूमि की नपती करेंगे। अगर अतिक्रमण मिला तो चिन्ह लगाने के बाद स्वयं हटा लेना।