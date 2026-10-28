खंडवा जिले के हीरापुर के जंगल में वन विभाग की सर्जिकल स्ट्राइक, दो ट्रैक्टर जब्त, चालक गिरफ्तार

खंडवा. वन परिक्षेत्र गुड़ी के अंतर्गत ग्राम हीरापुर से लगे जंगल में अतिक्रमण कर खेती की तैयारी कर रहे लोगों के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 744 में सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे से सुबह 5 बजे तक अभियान चलाया गया। इस दौरान जंगल में जमीन की जुताई कर रहे दो ट्रैक्टर जब्त किए गए और उनके दोनों चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के लिए वन विभाग ने तीन अलग-अलग टीमें बनाई थीं। सुबह ग्रामीणों को कार्रवाई की जानकारी मिलती और वे मौके पर जमा होते, इससे पहले ही वन अमला लौट आया।

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