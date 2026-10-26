भरोसे का बाजार… दो-पहिया हो या चार पहिया, हर ब्रांड से सजा है खंडवा के इस रोड पर ऑटोमोबाइल बाजार

पिछले कुछ सालों में तेजी से इंदौर रोड पर डेवलप हुए ऑटो मोबाइल बाजार और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों की वजह से आज पदम नगर से लेकर छोटी छैगांव तक रौनक छाई है। दो पहिया, तीन पहिया से लेकर बड़े लोडिंग वाहन तक इस बाजार में उपलब्ध है। सभी नामी कंपनियों के शो-रूम इस बाजार की शोभा बढ़ा रहे है। इंदौर रोड पर ऑटो मोबाइल बाजार में देश की सारी नामी टू-व्हीलर से लेकर कार कंपनियों, थ्री व्हीलर ऑटो, ट्रैक्टर्स, ट्रक तक के शो-रूम पिछले पांच से दस वर्षों में खुले है। इसके साथ ही कार डेकोर, आधुनिक सर्विस सेंटर, बस-ट्रक बॉडी मेकर्स भी इस रोड पर पहुंच चुके है। यानि बाइक-कार लेने के बाद अतिरिक्त सजावटी सामान की भी यहां पूरी व्यवस्था है।