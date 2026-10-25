25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

VB-G-R-AM-G : सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेपटरी… भोपाल में अटका रोजगार, 6232 परिवार के जॉबकार्ड जारी नहीं हुए

सरकार की महत्वाकांक्षी जीराम-जी योजना छह माह बाद शुरू तो हुई, लेकिन जिले की सभी ग्राम पंचायतों तक इसकी रफ्तार नहीं पहुंची। जिले की 419 ग्राम पंचायतों में से 230 में ही काम शुरू होने का दावा है। शेष 189 पंचायतों में अब तक काम चालू नहीं हो सके हैं। पोर्टल पर 1838 ई-मस्टर जनरेट हुए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से 1148 कार्य ही चल रहे हैं। पोर्टल पर ग्राम पंचायतों से भोपाल तक स्वीकृति की प्रक्रिया में उलझे कामों के कारण ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलने में देरी हो रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Updated: 25 Oct 2026, 12:43 PM IST

G-RAM-G

खंडवा : जी-राम-जी योजना के तहत निर्माण ( photo ai)

सरकार की महत्वाकांक्षी वीबी-जी-आर-एएम-जी ( विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी ) छह माह बाद शुरू तो हुई, लेकिन जिले की सभी ग्राम पंचायतों तक इसकी रफ्तार नहीं पहुंची। जिले की 419 ग्राम पंचायतों में से 230 में ही काम शुरू होने का दावा है। शेष 189 पंचायतों में अब तक काम चालू नहीं हो सके हैं। पोर्टल पर 1838 ई-मस्टर जनरेट हुए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से 1148 कार्य ही चल रहे हैं। पोर्टल पर ग्राम पंचायतों से भोपाल तक स्वीकृति की प्रक्रिया में उलझे कामों के कारण ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलने में देरी हो रही है।

पोर्टल पर 1838 ई-मस्टर, मौके पर 1148 कार्य

पोर्टल पर ई-मस्टर जनरेट होने और मौके पर कार्य शुरू होने के आंकड़ों में अंतर है। जिले में 1838 ई-मस्टर जनरेट हुए हैं, जबकि चालू कार्यों की संख्या 1148 बताई गई है। खंडवा ब्लॉक में 561 ई-मस्टर के मुकाबले 330 कार्य चालू हैं। पुनासा में 287 ई-मस्टर के मुकाबले 194 और हरसूद में 264 के मुकाबले 154 कार्य चल रहे हैं। खालवा में 142 ई-मस्टर के मुकाबले 103 कार्य चालू हैं।

6232 परिवार के जॉबकार्ड जारी नहीं हुए

पंजीकृत परिवारों की सूची में 6232 परिवार ऐसे बताए गए हैं, जिन्हें अब तक जॉबकार्ड जारी नहीं हुए हैं। इससे रोजगार की जरूरत वाले परिवारों के सामने भी परेशानी खड़ी हो सकती है।

पिछले साल का भुगतान लंबित

योजना में अभी पिछले वर्ष की बकाया राशि 855.5 लाख रुपए बताई गई है। चालू वर्ष में करीब चार लाख रुपए के कार्य हुए हैं। ऐसे में पुराने भुगतान और नए कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया लंबित है।

ऐसी है स्थिति : कहीं आधी पंचायतों में काम, कहीं रफ्तार बेहद धीमी

खंडवा जनपद पंचायत : 60 ग्राम पंचायतों में से 37 में काम शुरू हुए हैं। अमोड़ा, बड़गांव माली, धोरनी, डोरगांव, कोरगला और लोहारी जैसी पंचायतों में अभी काम शुरू नहीं हो सके हैं।

खालवा जनपद पंचायत : 86 पंचायतों में से केवल 15 में काम शुरू हुए हैं। अभी लखनपुर बंदी, लखौर रैयत, मलगांव, मटापुर, बराकुंड, बागदा और आड़ाखेड़ा सहित कई पंचायतों में काम शुरू होने का इंतजार है।

छैगांव माखन जनपद पंचायत : 59 पंचायतों में से 48 में काम शुरू हो चुके हैं। अजंती, बढ़ैया खुर्द, भीलखेड़ी, दुलहार, लखनगांव और टिटगांव सहित कुछ पंचायतों में काम शुरू नहीं हुए हैं।

पंधाना जनपद पंचायत: 84 पंचायतों में से 42 में काम चालू होने का दावा है। शेखपुरा, शाखपुरा, सरोला, सेंगवाल, भगवानपुरा और चिरवा रैयत सहित कई पंचायतों में काम शुरू नहीं हुए हैं।

पुनासा जनपद पंचायत : 69 पंचायतों में से 46 में कम से कम एक कार्य शुरू हुआ है। अंजनिया खुर्द, बिजोरामाफी, धमगांव-एक और अटूट खास में काम शुरू नहीं हो सके हैं।

हरसूद जनपद पंचायत: 40 पंचायतों में से 21 में काम शुरू हुए हैं। बड़खलिया, भवानी रैयत, बोरी सराय, चलपी खुर्द, बोथिया खुर्द, सोमगांव और सोमखेड़ी जैसी पंचायतों में काम शुरू होने का इंतजार है।

बलड़ी जनपद पंचायत : यहां सभी 21 पंचायतों में काम शुरू होने का दावा किया गया है। यह ब्लॉक जिले के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है।

इनका कहना : ऐश्वर्य वर्मा, सीईओ, जिला पंचायत

पंचायतों में कार्य शुरू हो गए हैं। पोर्टल पर जैसे-जैसे कार्य स्वीकृत हो रहे हैं, ई-मस्टर जनरेट कर काम शुरू कराया जा रहा है। भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जल्द ही सभी ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ हो जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Oct 2026, 12:43 PM IST

Published on:

Hindi News / News Bulletin / VB-G-R-AM-G : सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेपटरी… भोपाल में अटका रोजगार, 6232 परिवार के जॉबकार्ड जारी नहीं हुए

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Rajasthan: BJP के वरिष्ठ नेता ने दिया इस्तीफा, 50 साल तक पार्टी में रहे; ‘गद्दार-बेवड़ा’ कहकर अपमानित करने का आरोप

rajasthan rajsamand bjp leader resigns
राजसमंद

युवक ने पकड़ा एक हाथ, दूसरे हाथ से लाठी टेकते हुए बढ़े दिग्विजय सिंह, कांग्रेसियों का हुजूम उमड़ा

यात्रा में लाठी के सहारे चल रहे दिग्विजय सिंह
शाजापुर

अंगूठे से दस्तखत तक का सफर… घरेलू काम के बीच हाथ में थामा कलम, 20 हजार असाक्षर बने साक्षर

Ullas Navbharat Literacy
खंडवा

Success Story: कभी पत्थर तोड़कर चलाते थे घर, 10 साल की उम्र में खदानों में की मजदूरी, आज बन गए सरपंच

बलवीर सिंह यादव (Photo Source - Patrika)
अशोकनगर

“इसके शरीर में कोई है” आसाराम ने बरगलाकर किशोरी को कमरे में बुलाया था, बाहर प्रार्थना करते रहे थे मां-पिता

आसाराम
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.