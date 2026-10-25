VB-G-R-AM-G : सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेपटरी… भोपाल में अटका रोजगार, 6232 परिवार के जॉबकार्ड जारी नहीं हुए

सरकार की महत्वाकांक्षी वीबी-जी-आर-एएम-जी ( विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी ) छह माह बाद शुरू तो हुई, लेकिन जिले की सभी ग्राम पंचायतों तक इसकी रफ्तार नहीं पहुंची। जिले की 419 ग्राम पंचायतों में से 230 में ही काम शुरू होने का दावा है। शेष 189 पंचायतों में अब तक काम चालू नहीं हो सके हैं। पोर्टल पर 1838 ई-मस्टर जनरेट हुए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से 1148 कार्य ही चल रहे हैं। पोर्टल पर ग्राम पंचायतों से भोपाल तक स्वीकृति की प्रक्रिया में उलझे कामों के कारण ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलने में देरी हो रही है।