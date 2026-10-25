अंगूठे से दस्तखत तक का सफर… घरेलू काम के बीच हाथ में थामा कलम, 20 हजार असाक्षर बने साक्षर

जिला परियोजना समन्वयक पीएस सोलंकी के अनुसार जिले में करीब 2.80 लाख असाक्षर चिह्नित किए गए हैं। इनमें से पिछले वर्ष तक 2.25 लाख से अधिक लोगों को साक्षर किया जा चुका है। सर्वे और साक्षरता अभियान लगातार जारी हैं। वर्ष 2027 तक जिले को पूर्ण साक्षर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे अधिकारियों ने असाक्षरों से चर्चा कर साक्षरता का महत्व समझाया। इस अभियान का मकसद केवल अक्षर पहचानना नहीं है। लोगों को रोजमर्रा के कामों में पढ़ने, लिखने और सामान्य गणना करने में सक्षम बनाना भी है। ताकि वे अपने कामकाज में दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद फैसले ले सकें।