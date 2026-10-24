नगर निगम : नगरीय क्षेत्र में 22 वार्डों में औसत से 10-15 % कम-ज्यादा आबादी, परिसीमन से घट- बढ़ सकते हैं वार्ड

नगर निगम सीमावर्ती ग्राम पंचायतों को शहर में शामिल करने के लिए छह माह पहले भी कवायद कर चुका है। उस समय पंचायतों के पंचों और सरपंचों के साथ बैठकें की गई थीं। ग्रामीणों को नगरीय क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी गई थी। एमआईसी सदस्यों ने सरपंचों के साथ संयुक्त बैठक की थी। लांकि, तब सरपंचों ने टैक्स का हवाला देकर नगरीय सीमा में शामिल होने पर सहमति नहीं जताई थी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सीमा विस्तार की चर्चा फिर तेज हो गई है। रोशनाई, सुरगांव जोशी, नहाल्दा, छोटी बोरगांव सहित छह ग्राम पंचायतों को शामिल करने की योजना है।