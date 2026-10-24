सिंहस्थ 2028… ओंकारेश्वर में 98 प्रभावित परिवारों की सूची गायब, दूसरे दिन भी सर्वे पर ब्रेक

ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी में शुक्रवार को सर्वे टीम का विरोध हो गया। नगर अध्यक्ष संतोष वर्मा ने बताया कि इसके पूर्व गुरुवार को जब सर्वे टीम ने ब्रह्मपुरी में उन लोगों का भी नए सिरे से सर्वे शुरू कर दिया गया, जिनके नाम पूर्व की सूची में शामिल नहीं थे। इससे रहवासियों में भय फैल गया कि कहीं पूरे ब्रह्मपुरी क्षेत्र को हटाने की कार्रवाई तो नहीं की जा रही है। इसी आशंका के चलते लोगों ने सर्वे टीम का विरोध किया।