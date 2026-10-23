सिंहस्थ 2028… ओंकारेश्वर में प्रभावितों का सर्वे शुरू होते ही विरोध भी शुरू, पहले दिन कुछ ही मकानों की हो पाई नप्ती

विरोध कर रहे ओंकारेश्वर भाजपा नगर अध्यक्ष संतोष वर्मा ने कहा कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 98 मकानों के प्रभावित होने की बात सामने आई है, लेकिन सर्वे टीम इन मकानों के अलावा अन्य संपत्तियों का भी सर्वे कर रही थी। इससे स्थानीय लोगों में असमंजस की स्थिति बनी। उन्होंने मांग की कि प्रशासन पहले प्रभावित मकानों की सूची उपलब्ध कराए, ताकि लोगों को स्पष्ट हो सके कि किन परिवारों और संपत्तियों को सर्वे के दायरे में लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में पारदर्शिता रखकर स्पष्ट जानकारी दी जाती है तो स्थानीय नागरिक सर्वे में सहयोग करेंगे।