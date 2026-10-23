नजर हटी तो मौत तय! खंडवा शहर की इस सड़क पर हर पल मंडरा रहा हादसे का खतरा

शहर के इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को हर पल सतर्क रहना पड़ता है। सड़क अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह घुमावदार है। सकरी सड़क पर दो स्थानों पर मोड़ इतने खतरनाक हैं कि सामने से आने वाला वाहन समय रहते दिखाई नहीं देता। ऐसे में जरा सी लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। सड़क के दोनों ओर घनी बस्ती होने से खतरा और बढ़ जाता है। यहां से ट्राले, बल्कर, ट्रक और बसों के साथ दोपहिया वाहन भी लगातार गुजरते हैं। भारी वाहनों के बीच छोटे वाहनों और राहगीरों को निकलने में परेशानी होती है। वहीं सड़क किनारे पर लोहे सरिए से जाली फाटक, गेट खिड़की की दुकान हैं। जिसका सामान भी रोड पर ही पड़ा रहता है।