खंडवा में रात 2 बजे तक गूंजता रहा तेज डीजे, दो पर केस दर्ज

खंडवा. त्योहारों की खुशियां मनाने के लिए निकाले जाने वाले जुलूस में तेज आवाज का डीजे अब लोगों की सेहत और सुकून के लिए खतरा बनता जा रहा है। शहर में नवदुर्गा माता विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। रेलवे तिराहा से केवलराम चौराहे के बीच मानक क्षमता से अधिक बड़े स्पीकर लगाकर डीजे बजाया गया। पुलिस ने कोतवाली थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। लगातार तेज आवाज सुनने की क्षमता, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। सवाल यह है कि आस्था के आयोजनों में दूसरों की सेहत और सुकून की अनदेखी कब तक होती रहेगी।

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