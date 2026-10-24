24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

खंडवा में रात 2 बजे तक गूंजता रहा तेज डीजे, दो पर केस दर्ज

खंडवा. त्योहारों की खुशियां मनाने के लिए निकाले जाने वाले जुलूस में तेज आवाज का डीजे अब लोगों की सेहत और सुकून के लिए खतरा बनता जा रहा है। शहर में नवदुर्गा माता विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। रेलवे तिराहा से केवलराम चौराहे के बीच मानक क्षमता से अधिक बड़े स्पीकर लगाकर डीजे बजाया गया। पुलिस ने कोतवाली थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। लगातार तेज आवाज सुनने की क्षमता, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। सवाल यह है कि आस्था के आयोजनों में दूसरों की सेहत और सुकून की अनदेखी कब तक होती रहेगी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Updated: 24 Oct 2026, 12:29 PM IST

नवदुर्गा माता विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया
  • रेलवे तिराहा से केवलराम चौराहे तक मानक से अधिक पावरफुल साउंड सिस्टम लगाकर बजाया डीजे
  • स्वास्थ्य को देखते हुए अब त्योहारों में तेज आवाज पर रोक लगाने की जरूरत

नवदुर्गा माता विसर्जन जुलूस के दौरान 21 अक्टूबर रात 10.30 बजे से रात 2 बजे तक निर्धारित मानकों से अधिक क्षमता वाले पावरफुल स्पीकर साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के अनुसार, डीजे संचालक निक्की चोलकर निवासी धूले, महाराष्ट्र और कान्हा राजपूत निवासी नेकपूर जिला धार ने मानक क्षमता यानी दो बक्सों से अधिक बड़े-बड़े स्पीकर लगाकर तेज आवाज में संगीत बजाया। इस मामले में शुक्रवार को कोतवाली थाने में धारा 163, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(ए) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

तेज आवाज से सेहत पर पड़ सकता है असर

तेज डीजे की आवाज केवल असुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। सीएमएचओ डॉ. ओपी जुगतावत ने बताया कि लगातार तेज ध्वनि से सुनने की क्षमता प्रभावित होने, सिरदर्द, तनाव, नींद में बाधा और रक्तचाप बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बुजुर्गों, छोटे बच्चों, बीमार लोगों और ध्वनि के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को इससे अधिक परेशानी होती है। अस्पतालों और रिहायशी क्षेत्रों में तेज आवाज का असर और गंभीर हो सकता है।

तेज डीजे के विरोध में आगे आए लोग

तेज आवाज में डीजे बजने पर नागरिक भी विरोध में आगे आए हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने पोस्ट कर डीजे पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है।लोगों का कहना है कि धार्मिक उत्सवों की गरिमा होती है। उसके अनुरूप ही त्योहार मनाए जाए। समाजसेवी सुनील जैन का कहना है कि डीजे की तेज आवास से ध्वनि प्रदूषण से बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है। इस पर रोक लगनी चाहिए।

संगठन और जनप्रतिनिधि भी पहल करें

धार्मिक आयोजन समितियों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों को भी तेज डीजे के खिलाफ आगे आना होगा। जुलूसों में सीमित ध्वनि वाले साउंड सिस्टम, निर्धारित समय और प्रशासनिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समितियां स्वयं आचार संहिता बनाएं। जनप्रतिनिधि जागरूकता अभियान चलाकर आयोजकों को प्रेरित कर सकते हैं कि उत्सव की पहचान तेज आवाज नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और सामाजिक सद्भाव हो।

- ध्वनि प्रदूषण करने पर दो डीजे संचालकों पर कार्रवाई की है। अभी ओर भी डीजे चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान शासन के निर्देशों का पालन करें और तेज आवाज में डीजे नहीं बजाएं। - अगम जैन, पुलिस अधीक्षक।




खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2026, 12:29 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / खंडवा में रात 2 बजे तक गूंजता रहा तेज डीजे, दो पर केस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिंहस्थ 2028… ओंकारेश्वर में 98 प्रभावित परिवारों की सूची गायब, दूसरे दिन भी सर्वे पर ब्रेक

Singhastha 2028
खंडवा

नगर निगम : नगरीय क्षेत्र में 22 वार्डों में औसत से 10-15 % कम-ज्यादा आबादी, परिसीमन से घट- बढ़ सकते हैं वार्ड

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा

ओंकारेश्वर में पुलिस के 48.33 करोड़ के निर्माण कार्य अंतिम चरण में, दिसंबर तक होंगे पूरे

इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम
खंडवा

किसके लिए बना खंडवा का मास्टर प्लान? छोटे प्लाट पर मकान बनाने की सीमा, लकड़ी कारोबारियों की जमीन भी ग्रीन बेल्ट में

Khandwa Master Plan 2041
खंडवा

LPG : घरेलू गैस कनेक्शन पर अघोषित रोक, डेढ़ गुना महंगे विकल्प में 10 kg के फाइबर सिलेंडर

LPG
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.