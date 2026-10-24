ओंकारेश्वर में पुलिस के 48.33 करोड़ के निर्माण कार्य अंतिम चरण में, दिसंबर तक होंगे पूरे

सिंहस्थ के दौरान ओंकारेश्वर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचेंगे। इसे देखते हुए भीड़ नियंत्रण, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैनात होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के ठहरने के लिए बैरक, एनजीओ क्वार्टर, पुलिस अधिकारी आवास, जियोस होस्टल और ट्रेनिंग सेंटर के भवन बनाए जा रहे हैं। मांधाता थाने के पास पुलिस कंट्रोल रूम बनकर तैयार हो चुका है, जिससे मेले की निगरानी और समन्वय में मदद मिलेगी।