गेम खेलकर पैसे कमाने वाले ऑफरों से सावधान ! मिनटों में खाली हो सकता है अकाउंट, ग्वालियर में शिकार हो रहे लोग

शुरुआत में ठगों का नेटवर्क गेम खेलने वाले को 100 या 500 रुपए का इनाम जिताता है। इसके लिए गेम का बैकएंड एल्गोरिदम तैयार किया जाता है और शुरू में जीती हुई छोटी रकम को तुरंत खिलाड़ी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर यह भरोसा बनाया जाता है कि ऐप असली है। भरोसा जमते ही खिलाड़ी से कहा जाता है कि अगर वह वीआइपी लेवल या मेगा टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा, तो लाखों रुपए जीतेगा। झांसे में आकर फंसने वाले हजारों, लाखों रुपए दांव पर लगाकर ठगे जाते हैं। जालसाज स्क्रीन पर लाखों रुपए की जीत का हिसाब तक दिखाते हैं, लेकिन दांव लगाने वाले इस रकम को विड्राल नहीं कर पाते।