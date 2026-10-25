‘मेरा जेठ बुरी नजर रखता है…’, छत पर कुंडी लगाई, 20 मिनट तक नहीं छोड़ा, फिर 40 किमी. दूर मुरैना छोड़ा

वारदात के बाद आरोपी ने समाज में बदनाम करने की धमकी दी, जिससे सहमी पीड़िता खामोश रही। इसके बाद 2 मार्च को जेठ उसे जबरन मुरैना ले गया। रास्ते में भी उसने धमकाया कि अगर मायके में किसी से मुंह खोला तो जान से खत्म कर देगा। आरोपी उसे परिचित के जरिए मायके छुड़वाकर खुद ड्यूटी पर चला गया। मायके पहुंचने के बाद करीब दो महीने तक पति न तो उसे लेने आया और न ही ठीक से बात की। ससुराल वालों के इस उपेक्षित रवैये से टूट चुकी विवाहिता ने आखिरकार अपनी मां को आपबीती बताई। मायके पक्ष ने ससुर से संपर्क कर बातचीत की कोशिश की, लेकिन ससुराल वाले नहीं आए। इसके बाद पीड़िता ने मां और नानी के साथ थाटीपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।