पार्किंग पर कारोबारियों का कब्जा, सड़कों पर ग्राहकों का जाम, त्योहार में कैसे मिलेगी राहत?

ग्वालियर. त्योहार की खरीदारी शुरू होते ही शहर के बाजारों में यातायात व्यवस्था चरमराने लगी है। करवाचौथ की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ से सड़कें छोटी पड़ रही हैं। मुख्य बाजारों में वाहन रेंग रहे हैं और पैदल चलने वालों को भी भीड़ के बीच रास्ता तलाशना पड़ रहा है। अभी धनतेरस और दीपावली की खरीदारी बाकी है, ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। पुलिस ने त्योहार पर जाम से निपटने और यातायात सुचारु रखने का भरोसा दिलाया है, लेकिन बाजारों में फिलहाल इसका असर नजर नहीं आ रहा। जाम की बड़ी वजह पार्किंग की अव्यवस्था है। बाजारों में मौजूद पार्किंग स्थलों पर व्यापारियों, कर्मचारियों और फुटपाथ कारोबारियों के वाहन खड़े रहते हैं। ऐसे में खरीदारी करने आने वाले ग्राहक सड़क किनारे वाहन खड़े करने को मजबूर होते हैं। इससे सड़क की चौड़ाई घटती है और जाम लग जाता है। दूसरी ओर व्यापारियों की मांग है कि बाजारों में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद नहीं किया जाए, क्योंकि इससे ग्राहक बाजार आने से कतराएंगे। इस खींचतान के बीच आम खरीदार जाम में फंस रहा है।