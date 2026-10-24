शादी के लिए परेशान कर रहा था संजीव, गुना में परेशान युवती ने दी जान

परिजनों के मुताबिक आरोपी संजीव के द्वारा बेटी को परेशान करने की शिकायत उन्होंने तीन बार थाने में भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मजबूरन उनकी बेटी को यह आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। परिजनों के द्वारा रोड पर जाम लगाने की सूचना मिलते ही प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाने की कोशिश की। अधिकारियों के सामने भी परिजनों ने आरोप लगाया कि वे युवक की शिकायत लेकर तीन बार बजरंगगढ़ थाने गए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। सीएसपी सैफा हाशमी और तहसीलदार मयंक तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने परिजनों की पूरी बात सुनकर ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजनों ने सड़क से शव उठाया, तब कहीं जाकर यातायात बहाल हो सका।