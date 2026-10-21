पत्नी की हत्या के 10 घंटे बाद, गुना में पति ने फोन कर मायके पक्ष को बताई शव की जगह

कैंट टीआई अनूप भार्गव ने बताया कि, ब्रजविहार कॉलोनी में कोल्हुपुरा निवासी लक्ष्मी पत्नी राकेश सेन 26 साल का शव हेमलीन होटल के पीछे उसी के रिश्तेदार के मकान में मिला है। पुलिस को मृतका के परिजनों फोन कर बताए गए स्थान पर शव मिलने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि मृतका के पति राकेश सेन ने ही फोन कर लक्ष्मी के मायके पक्ष के लोगों को पत्नी की हत्या करने और शव रिश्तेदार के घर में होने के बारे में बताया था। वारदात के बाद से आरोपी पति फरार है।