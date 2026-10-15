गुना के क्राइस्ट स्कूल की फैंसी ड्रेस पर बवाल, ABVP के सवाल पर प्रबंधन ने दिया जवाब

दूसरी तरफ मामले को बढ़ता देख क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य फादर बाबू थारायिल सीएमआई ने स्पष्टीकरण और खंडन जारी किया है। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि, स्कूल ऐसी प्रस्तुति का न तो समर्थक है और ना ही इससे सहमत है। प्रबंधन ने कहा कि, ये प्रस्तुति प्रतियोगिता के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। स्कूल ने सफाई देते हुए कहा कि, छात्रा को इस गेटअप या संदेश के लिए शिक्षकों ने न तो तैयार किया था और न ही कोई निर्देश दिए गए थे। ये फैसला पूरी तरह से अभिभावकों का था और उन्होंने ही बच्ची को घर से तैयार कर भेजा था।