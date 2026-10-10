गुना में एक ही परिवार में पसरा मातम: सड़क हादसे में चाचा-भतीजे की मौत, 4 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

Guna News : मध्य प्रदेश के गुना जिले के अंतर्दत आने वाले एबी रोड पर भदौरा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में चाचा - भतीजे की मौत हो गई। दोनों बाइक से म्याना की तरफ से अपने गांव लौट रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि, हादसे में चाचा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल भतीजे ने भोपाल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के दो लोगों की मौत से परिजन के साथ साथ पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।